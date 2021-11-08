Военного конфликта на Украине не избежать. В случае нападения украинских войск на Донбасс, Россия, вероятно, нанесет ответный удар, сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«В любом случае война неизбежна уже очень давно, наверно, с 2015 года», — отметил экс-министр обороны ДНР в беседе с telegram-каналом «Радиоточка НСН». Также Стрелков сообщил, что Кремль пытается предотвратить возникновение военного конфликта. «Но там уже тоже понимают, что война возможна и уступками ее не предотвратить», — заявляет экс-министр.
По словам Стрелкова, Украина действует под покровительством США. «Они выжидают удобный момент для атаки. Но не исключено, что США потребуют у них совершить атаку и в неудобный момент. Украина в этом отношении полностью зависит от Соединенных Штатов. Если они скажут, хотят или не хотят на Украине — будут нападать», — сообщает экс-министр обороны ДНР.
Ранее депутат Госдумы Бородай заявил, что военный конфликт на Украине может перейти в активную фазу в любой момент. Он отметил, что отсутствие у Киева политической воли и его непримиримая позиция по Донбассу, не предусматривает вариантов невоенного разрешения конфликта.
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