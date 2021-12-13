Турчак: законопроект о QR-кодах отложен на неопределенный срок

13 декабря 2021 в 19:27 Размер текста - 17 +

Турчак сделал заявление по поводу OR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Законопроект о QR-кодах на транспорте отложен на неопределенный срок. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова цитируются в пресс-релизе, размещенном на сайте партии. «Принятие законопроекта о внесении изменений в „транспортное“ законодательство, предполагающих предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок», — приводится заявление Турчака в релизе партии. По его словам, партия подготовила и другие дополнения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии», учитывая запросы граждан. «Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, самое распространенное обращение касается переболевших бессимптомно или без официального диагноза», — отметил Турчак. «После принятия соответствующих решений люди также смогут получить медицинский сертификат и будут уравнены в правах с переболевшими официально», — добавил он. Сегодня, 13 декабря, в Госдуме снали с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Ранее в нижней палате парламента предположили, что до конца года законопроект не будет принят. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законопроект о QR-кодах на транспорте отложен на неопределенный срок. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова цитируются в пресс-релизе, размещенном на сайте партии. «Принятие законопроекта о внесении изменений в „транспортное“ законодательство, предполагающих предъявление сертификата с QR-кодом при покупке авиа- и железнодорожного билета, отложено на неопределенный срок», — приводится заявление Турчака в релизе партии. По его словам, партия подготовила и другие дополнения к законопроекту о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии», учитывая запросы граждан. «Это касается четкого перечня противопоказаний от прививки, перечня экстренных ситуаций, когда можно перемещаться без медицинских сертификатов. И, конечно, самое распространенное обращение касается переболевших бессимптомно или без официального диагноза», — отметил Турчак. «После принятия соответствующих решений люди также смогут получить медицинский сертификат и будут уравнены в правах с переболевшими официально», — добавил он. Сегодня, 13 декабря, в Госдуме снали с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Ранее в нижней палате парламента предположили, что до конца года законопроект не будет принят.