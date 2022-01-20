Жители ХМАО и ЯНАО получили награды от Путина

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Жители ХМАО и ЯНАО получили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил госнаградами жителей ХМАО и ЯНАО. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени» <…> Виктора Доровина (ХМАО), Дениса Соловьева (ЯНАО)», — написано в документе.

Доровин работает электромонтером по эксплуатации распределительных сетей в АО «Югорская региональная электросетевая компания». Соловьев — заместитель председателя правления директора департамента публичного акционерного общества «НОВАТЭК».

Ранее URA.RU писало, что госнаграда была вручена заведующему кафедрой в Сургутском государственном университете (ХМАО) Владимиру Дарвину. Награда была присуждена Дарвину за разработку инновационных лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных панкреонекрозом.

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Президент России Владимир Путин наградил госнаградами жителей ХМАО и ЯНАО. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени» <…> Виктора Доровина (ХМАО), Дениса Соловьева (ЯНАО)», — написано в документе. Доровин работает электромонтером по эксплуатации распределительных сетей в АО «Югорская региональная электросетевая компания». Соловьев — заместитель председателя правления директора департамента публичного акционерного общества «НОВАТЭК». Ранее URA.RU писало, что госнаграда была вручена заведующему кафедрой в Сургутском государственном университете (ХМАО) Владимиру Дарвину. Награда была присуждена Дарвину за разработку инновационных лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных панкреонекрозом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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