Жители ХМАО и ЯНАО получили награды от Путина

Жители ХМАО и ЯНАО получили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил госнаградами жителей ХМАО и ЯНАО. Указ президента размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени» <…> Виктора Доровина (ХМАО), Дениса Соловьева (ЯНАО)», — написано в документе.

Доровин работает электромонтером по эксплуатации распределительных сетей в АО «Югорская региональная электросетевая компания». Соловьев — заместитель председателя правления директора департамента публичного акционерного общества «НОВАТЭК».

Ранее URA.RU писало, что госнаграда была вручена заведующему кафедрой в Сургутском государственном университете (ХМАО) Владимиру Дарвину. Награда была присуждена Дарвину за разработку инновационных лечебно-диагностических технологий снижения летальности больных панкреонекрозом.

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