Источник: в НАТО отвергли предложения России по безопасности

26 января 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

В НАТО заявили, что требования России неприемлемы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации. «Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости». По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он. Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life . О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации. «Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости». По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он. Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life. О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей».