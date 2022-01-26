Источник: в НАТО отвергли предложения России по безопасности

В НАТО заявили, что требования России неприемлемыФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации.
«Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости».
По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он.
Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life. О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации. «Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости». По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он. Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life. О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей».