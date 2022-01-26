Источник: в НАТО отвергли предложения России по безопасности

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
В НАТО заявили, что требования России неприемлемы Фото:

Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации.

«Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости».

По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он.

Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life. О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Предложения Москвы к НАТО по гарантиям безопасности нереалистичны. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией, комментируя ответ организации. «Многие из требований России неприемлемы и нереалистичны, но ответ представляет ряд вопросов, по которым возможно работать над их озабоченностями», — заявил дипломат, пожелавший остаться анонимным, французскому агентству Франс Пресс. Информацию публикует РИА «Новости». По словам источника, НАТО все же ответит России. Однако в документе будут перечислены вопросы и проблемы, которым организация готова уделить внимание. Работа над ответом близка к завершению, пояснил он. Ранее о том, что войска НАТО не будут размещены на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По версии генсека Североатлантического альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции, пишет Life. О том, что Россия собирается «вторгнуться» на Украину, продолжает утверждать ряд иностранных СМИ. Из-за этого США уже начали принимать какие-то практические меры на уровне своих дипломатических представительств, уточняет «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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