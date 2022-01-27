В ЦБ не согласились с позицией Минфина насчет отмены криптовалют

28 января 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Представители регулятора не согласились с предложением Минфина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центральный банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют, в результате чего сотрудники выразили несогласие с рядом пунктом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора. «Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что, иначе, участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — говорится в сообщении, пишет ТАСС. Ранее ЦБ РФ предложил установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве платежа. Предложение касается введения запрета на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России. Кроме того, ЦБ планирует установить ответственность за нарушение данного запрета. В Минфине заявили, что власти не могут позволить себе запретить такую высокотехнологичную индустрию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральный банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют, в результате чего сотрудники выразили несогласие с рядом пунктом. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регулятора. «Мы ознакомились с концепцией Минфина. Рассчитываем, что Минфин сможет опубликовать ее для публичного обсуждения в ближайшее время, как мы опубликовали свой консультативный доклад, потому что, иначе, участники рынка и общественность не имеют возможности оценить предложения Минфина. Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — говорится в сообщении, пишет ТАСС. Ранее ЦБ РФ предложил установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве платежа. Предложение касается введения запрета на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России. Кроме того, ЦБ планирует установить ответственность за нарушение данного запрета. В Минфине заявили, что власти не могут позволить себе запретить такую высокотехнологичную индустрию.