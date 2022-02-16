В соцсетях ждали начала «войны» РФ и Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Twitter, а также мессенджера Telegram пошутили, что так и не дождались «нападения» России на Украину, которое предсказывали западные СМИ. Некоторые комментаторы предположили, что «вторжение» перенесли, а другие заметили, что Россия опять не пришла на войну.

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Британское издание The Sun выдвинуло версию, что это произойдет 16 февраля в 3:00 по украинскому времени. Американское издание Bloomberg ожидало начала войны 15 февраля, а немецкий журнал Der Spiegel также прогнозировал дату войны 16 февраля.

Пользователи сделали мемы на тему ожидания «вторжения» на Украину Скриншот Twitter

… комментаторы предположили, как на Украине ждали начала войны Скриншот «ВКонтакте»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян так и не дождалась начала войны Скриншот Telegram

Россияне ответственно готовились к началу вторжения Скриншот Telegram

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пошутил над заявлениями западных СМИ, которые публиковали даты нападения Скриншот Instagram

Россияне начали сочинять свои прогнозы Скриншот «ВКонтакте»

В Twitter включили нападение на Украину в распорядок дня Скриншот Twitter

В соцсети заявили, что Россия опять всех подвела Скриншот «ВКонтакте»

В соцсетях интересуются, когда Россия нападет на Украину Скриншот Twitter