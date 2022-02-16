Соцсети устали ждать «вторжения» России на Украину. «Сидим с медведем, грустно»

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В соцсетях ждали начала «войны» РФ и Украины Фото:

Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Twitter, а также мессенджера Telegram пошутили, что так и не дождались «нападения» России на Украину, которое предсказывали западные СМИ. Некоторые комментаторы предположили, что «вторжение» перенесли, а другие заметили, что Россия опять не пришла на войну.

Президент США Джо Байден заявлял, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Британское издание The Sun выдвинуло версию, что это произойдет 16 февраля в 3:00 по украинскому времени. Американское издание Bloomberg ожидало начала войны 15 февраля, а немецкий журнал Der Spiegel также прогнозировал дату войны 16 февраля.

Пользователи сделали мемы на тему ожидания «вторжения» на Украину
… комментаторы предположили, как на Украине ждали начала войны
Главный редактор RT Маргарита Симоньян так и не дождалась начала войны
Россияне ответственно готовились к началу вторжения
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пошутил над заявлениями западных СМИ, которые публиковали даты нападения
Россияне начали сочинять свои прогнозы
В Twitter включили нападение на Украину в распорядок дня
В соцсети заявили, что Россия опять всех подвела
В соцсетях интересуются, когда Россия нападет на Украину

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Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Twitter, а также мессенджера Telegram пошутили, что так и не дождались «нападения» России на Украину, которое предсказывали западные СМИ. Некоторые комментаторы предположили, что «вторжение» перенесли, а другие заметили, что Россия опять не пришла на войну. Президент США Джо Байден заявлял, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Британское издание The Sun выдвинуло версию, что это произойдет 16 февраля в 3:00 по украинскому времени. Американское издание Bloomberg ожидало начала войны 15 февраля, а немецкий журнал Der Spiegel также прогнозировал дату войны 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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