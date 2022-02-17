Зеленский: Минские соглашения «составлены бездарно»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский убежден, что Минские соглашения ставят Украину в проигрышное положение Фото:
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Война на Украине

Минские соглашения, подписанные в 2014 году президентами России и Украины, изначально были составлены бездарно, из-за этого Киев пребывает в проигрыше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам издания «РБК-Украина».

«Минские соглашения не связаны с войсками России на границе и вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — приводит его слова РИА «Новости».

Украинский лидер добавил, что документ не решит всех проблем страны. Кроме того, по словам Зеленского в нем значится реинтеграция Донбасса в Украину. О готовности Зеленского выполнять минские соглашения ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, передает MK.RU.

В февраля политик заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с РФ для установления мира. Однако российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, считает он. При этом возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками исключена, добавляет «Федеральное агентство новостей».

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Минские соглашения, подписанные в 2014 году президентами России и Украины, изначально были составлены бездарно, из-за этого Киев пребывает в проигрыше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам издания «РБК-Украина». «Минские соглашения не связаны с войсками России на границе и вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — приводит его слова РИА «Новости». Украинский лидер добавил, что документ не решит всех проблем страны. Кроме того, по словам Зеленского в нем значится реинтеграция Донбасса в Украину. О готовности Зеленского выполнять минские соглашения ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, передает MK.RU. В февраля политик заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с РФ для установления мира. Однако российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, считает он. При этом возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками исключена, добавляет «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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