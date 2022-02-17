Зеленский: Минские соглашения «составлены бездарно»

17 февраля 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский убежден, что Минские соглашения ставят Украину в проигрышное положение Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Минские соглашения, подписанные в 2014 году президентами России и Украины, изначально были составлены бездарно, из-за этого Киев пребывает в проигрыше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам издания «РБК-Украина». «Минские соглашения не связаны с войсками России на границе и вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — приводит его слова РИА «Новости». Украинский лидер добавил, что документ не решит всех проблем страны. Кроме того, по словам Зеленского в нем значится реинтеграция Донбасса в Украину. О готовности Зеленского выполнять минские соглашения ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, передает MK.RU . В февраля политик заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с РФ для установления мира. Однако российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, считает он. При этом возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками исключена, добавляет «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минские соглашения, подписанные в 2014 году президентами России и Украины, изначально были составлены бездарно, из-за этого Киев пребывает в проигрыше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам издания «РБК-Украина». «Минские соглашения не связаны с войсками России на границе и вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — приводит его слова РИА «Новости». Украинский лидер добавил, что документ не решит всех проблем страны. Кроме того, по словам Зеленского в нем значится реинтеграция Донбасса в Украину. О готовности Зеленского выполнять минские соглашения ранее заявил президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, передает MK.RU. В февраля политик заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с РФ для установления мира. Однако российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, считает он. При этом возможность прямого диалога Киева с Луганской и Донецкой народными республиками исключена, добавляет «Федеральное агентство новостей».