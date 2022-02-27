ЦИК Белоруссии озвучил итоги референдума по Конституции

28 февраля 2022 в 04:32 Размер текста - 17 +

Более 65% белорусов отдали свой голос за поправки в Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоруссии более 65% граждан поддержали поправки в Конституцию страны. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики. «На референдуме большинство белорусов — 65, 16% — поддержали внесение изменений в конституцию», — передает слова ведомства ТАСС. По данным ЦИК, против принятия проекта изменений в конституцию Белоруссии проголосовало 10,07% граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, в ведомстве сообщили, что решение по итогам референдума принято. В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля. В ЦИК сообщали, что явка на референдум превысила 50%, замечаний о нарушениях у наблюдателей не было. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Белоруссии более 65% граждан поддержали поправки в Конституцию страны. Об этом сообщили в Центризбиркоме республики. «На референдуме большинство белорусов — 65, 16% — поддержали внесение изменений в конституцию», — передает слова ведомства ТАСС. По данным ЦИК, против принятия проекта изменений в конституцию Белоруссии проголосовало 10,07% граждан, обладающих правом голоса. Таким образом, в ведомстве сообщили, что решение по итогам референдума принято. В Белоруссии 27 февраля начался референдум по поправкам в Конституцию. Власти страны впервые не стали открывать участки для голосования за границей. Голосующие должны были ответить на вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Они могли выбрать за или против. Также проходило досрочное голосование с 22 по 26 февраля. В ЦИК сообщали, что явка на референдум превысила 50%, замечаний о нарушениях у наблюдателей не было.