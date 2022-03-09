Два крупных сервиса поиска авиабилетов перестали работать в РФ

09 марта 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Клиентов о предстоящих изменениях в работе сервисов не уведомляли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Два крупных сервиса поиска авиабилетов Momondo и Skyscanner ушли с российского рынка. Об этом сообщает портал TourDom.ru. «В глобальном поисковике туруслуг Momondo больше не отображаются для российских пользователей предложения авиабилетов и отелей», — передает корреспондент портала, протестировавший онлайн-площадку. Другой иностранный онлайн-агрегатор Skyscanner тоже перестал высвечивать результаты поиска авиабилетов. Также сообщается, что предварительного уведомления клиентов об изменениях в работе поисковых сервисов на территории РФ не было. Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград». Из-за этого в России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Два крупных сервиса поиска авиабилетов Momondo и Skyscanner ушли с российского рынка. Об этом сообщает портал TourDom.ru. «В глобальном поисковике туруслуг Momondo больше не отображаются для российских пользователей предложения авиабилетов и отелей», — передает корреспондент портала, протестировавший онлайн-площадку. Другой иностранный онлайн-агрегатор Skyscanner тоже перестал высвечивать результаты поиска авиабилетов. Также сообщается, что предварительного уведомления клиентов об изменениях в работе поисковых сервисов на территории РФ не было. Ранее стало известно, что сервис по поиску и бронированию отелей Booking.com перестал работать на территории России. Компания пока не давала официального заявления об уходе с российского рынка, но бронирование российских отелей уже недоступно, передает «Царьград». Из-за этого в России создадут собственный сервис бронирования гостиниц, аналогичный Booking.com. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Поручение дано Минцифры и Ростуризму, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера.