Сергей Шнуров ушел с телеканала RTVI

Музыкант Сергей Шнуров принял решение временно уйти с поста генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.
«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — говорится в заявлении Шнурова.
Глава RTVI Ольга Пивень выразила музыканту признательность за его работу на канале. «В текущей ситуации мы поддерживаем его решение. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заключила Пивень. Сергей Шнуров пришел на телеканал RTVI в 2020 году. В качестве журналиста телеканала Шнуров регулярно посещал большие пресс-конференции президент России Владимира Путина.
Музыкант Сергей Шнуров принял решение временно уйти с поста генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. «Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — говорится в заявлении Шнурова. Глава RTVI Ольга Пивень выразила музыканту признательность за его работу на канале. «В текущей ситуации мы поддерживаем его решение. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заключила Пивень. Сергей Шнуров пришел на телеканал RTVI в 2020 году. В качестве журналиста телеканала Шнуров регулярно посещал большие пресс-конференции президент России Владимира Путина.