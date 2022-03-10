Сергей Шнуров ушел с телеканала RTVI

10 марта 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Сергей Шнуров принял решение временно прекратить сотрудничество с телеканалом RTVI Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкант Сергей Шнуров принял решение временно уйти с поста генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. «Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — говорится в заявлении Шнурова. Глава RTVI Ольга Пивень выразила музыканту признательность за его работу на канале. «В текущей ситуации мы поддерживаем его решение. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заключила Пивень. Сергей Шнуров пришел на телеканал RTVI в 2020 году. В качестве журналиста телеканала Шнуров регулярно посещал большие пресс-конференции президент России Владимира Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Музыкант Сергей Шнуров принял решение временно уйти с поста генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. «Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — говорится в заявлении Шнурова. Глава RTVI Ольга Пивень выразила музыканту признательность за его работу на канале. «В текущей ситуации мы поддерживаем его решение. Желаем Сергею успехов в его начинаниях», — заключила Пивень. Сергей Шнуров пришел на телеканал RTVI в 2020 году. В качестве журналиста телеканала Шнуров регулярно посещал большие пресс-конференции президент России Владимира Путина.