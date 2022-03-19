Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью «Кинжала» украинский склад боеприпасов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины заминировали часть своих черноморских портов. Теперь оторвавшиеся от якорей мины может унести течением в сторону Стамбула. Армия РФ впервые использовала авиационный ракетный комплекс «Кинжал». С его помощью был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов ВСУ. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 марта.
- Вооруженные силы Украины заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ФСБ России опасаются, что часть мин, оторвавшихся от якорей во время шторма, может унести в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
- Армия РФ уничтожила подземный склад боеприпасов ВСУ с помощью авиационного ракетного комплекса «Кинжал». По данным Минобороны РФ, российские вооруженные силы применили его впервые с начала спецоперации на Украине.
- Бойцы ДНР взяли под контроль населенные пункты Угледар и Тарамчук в Донецкой области. Всего вооруженные силы Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов.
- Вооруженные силы РФ прорвали оборону батальона «Айдар» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) и продвинулись на пять километров. По данным Минобороны РФ, сейчас армия РФ ведет бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады ВСУ.
- Российские десантники захватили стратегически важный объект на Украине, отбившись от обстрела противника. Отбросить силы ВСУ удалось благодаря личному примеру и подбадривающим словам заместителя командира парашютно-десантного батальона майора Павла Слизько.
- В ходе спецоперации на Украине погиб военный из Челябинской области Александр Тимшин. Об этом сообщила глава Чесменского района, где проживал военнослужащий, Татьяна Жморщук.
- На Украину для участия в спецоперации РФ прибыл батальон чеченских добровольцев. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, они рвутся в бой и желают как можно быстрее оказаться в гуще событий.
- Российские военные эвакуировали из Херсонской области 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России. Иностранцев вывезли на территорию РФ по просьбе посольств.
- За последние сутки 15 украинских солдат добровольно перешли на сторону Донецкой народной республики. Всего с момента начала спецоперации РФ, по данным Народной милиции ДНР, сложили оружие 295 военнослужащих ВСУ.
- Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что Украине грозит голод в случае ухудшения гуманитарной ситуации. По его словам, жители страны сейчас находятся в апокалиптических условиях: без еды, без воды, без медицинской помощи и возможности уехать.
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