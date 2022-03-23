В Северной Осетии объявили сбор добровольцев для помощи военным

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Борис Кантемиров заявил, что готов помочь тем, кто точно решил отправиться добровольцем на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат парламента Северной Осетии, советский режиссер Борис Кантемиров объявил сбор добровольцев для отправки на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Кантемиров пообещал всем, кто хочет «влиться в ряды добровольцев», обращаться к нему за помощью.

«Уважаемы друзья, жители Осетии! Если среди вас есть те, кто хочет оказать помощь и поддержать наших младших, которые сейчас в составе различных силовых структур выполняют свой священный долг по защите нашей Родины, и влиться в ряды добровольцев и не знают, как это сделать, обращайтесь в региональное население ДОСААФ. Найдите меня, Бориса Кантемирова, и там на месте, более детально, я вам расскажу, что нужно сделать и как все сделать правильно», — сообщил Борис Кантемиров в своем telegram-канале.

Депутат попросил «сочувствующих, советников и блогеров» не беспокоить его. Кантемиров предупредил, что готов помогать тем, кто точно решил отправиться добровольцем на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что добровольцы смогут участвовать в спецоперации на Украине. Это подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, из стран Ближнего Востока готовы приехать 16 тысяч добровольцев для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает RT. После глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии на Украину батальона из жителей республики. Он заявил, что чеченские добровольцы рвутся в бой и стремятся как можно скорее оказаться в гуще событий.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.

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Депутат парламента Северной Осетии, советский режиссер Борис Кантемиров объявил сбор добровольцев для отправки на Украину. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Кантемиров пообещал всем, кто хочет «влиться в ряды добровольцев», обращаться к нему за помощью. «Уважаемы друзья, жители Осетии! Если среди вас есть те, кто хочет оказать помощь и поддержать наших младших, которые сейчас в составе различных силовых структур выполняют свой священный долг по защите нашей Родины, и влиться в ряды добровольцев и не знают, как это сделать, обращайтесь в региональное население ДОСААФ. Найдите меня, Бориса Кантемирова, и там на месте, более детально, я вам расскажу, что нужно сделать и как все сделать правильно», — сообщил Борис Кантемиров в своем telegram-канале. Депутат попросил «сочувствующих, советников и блогеров» не беспокоить его. Кантемиров предупредил, что готов помогать тем, кто точно решил отправиться добровольцем на Украину. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что добровольцы смогут участвовать в спецоперации на Украине. Это подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, из стран Ближнего Востока готовы приехать 16 тысяч добровольцев для помощи Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает RT. После глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии на Украину батальона из жителей республики. Он заявил, что чеченские добровольцы рвутся в бой и стремятся как можно скорее оказаться в гуще событий. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что этот шаг был вынужден — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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