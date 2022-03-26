Байден рассказал, куда США направят свои силы

Лидер Америки рассказал, куда будут направлены силы США Фото: Официальный сайт президента Украины

Силы США в Европе будут направлены на защиту НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве.

«Как я ясно дал понять, наши силы в Европе не для того, чтобы вовлечься в конфликт с российскими силами. Американские силы здесь, чтобы защитить союзников по НАТО», — сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который в этот день завершает свое европейское турне. Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома.

По словам лидера США, у страны есть священное обязательство, согласно 5-й статьи устава НАТО. Оно гласит, что Америка должна защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу своих возможностей. Кроме того, американский президент подчеркнул, что США не планируют расширять НАТО. Он также добавил, что североатлантический альянс не стремится дестабилизировать Россию.

26 марта Байден посетил Польшу, где встретился с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудили новые санкции против России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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