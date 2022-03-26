Захарова: России отказали в доступе к биолабораториям на Украине

27 марта 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Россия добивалась доступа к биолабораториям на Украине и в Грузии через мировые институты, но ей было в этом отказано. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы добавились через международно-правовые институты доступа к этим лабораториям (в Грузии и на Украине) <…> Они же говорили фантастические вещи. Посетить лаборатории? Конечно, можно. В приемной посидите <…> А внутрь лабораторий ходить нельзя. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона», — сказала Захарова в эфире ТВ Центр. Представитель МИД также добавила, что Пентагон использовал эти лаборатории в военных целях, потому что «не потратит ни цента» на что-то, что не направлено на национальные военные интересы. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны России обнаружило в стране биологические лаборатории, которые работали с опасными патогенами: там, по словам военных, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Захарова заявила, что Киев пытался скрыть факт разработки биологического оружия. Как позже сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, американские эксперты консультировали Украину в вопросах безопасности биологических лабораторий. Позднее Минобороны сообщило, что сын президента США Джозефа Байдена — Хантер — причастен к финансированию биолабораторий. Британская газета Daily Mail предоставила доказательства этому.