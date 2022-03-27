Guardian: сотрудничество России и Азии шокирует экономику Запада

28 марта 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Россия является очень важным участником мирового рынка, отметили журналисты The Guardian Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Перенаправление экспорта из России нефти, газа и угля в Азию из-за введенных санкций вызовет экономической шок на западном рынке. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian. «Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением [для экономики Запада]», — говорится в статье редакции газеты. Отмечается, что Россия является очень важным участником мирового рынка. Также в статье говорится о том, что из-за антироссийских санкций пострадают около 25 африканских стран, которые импортируют более трети своей пшеницы из России или Украины. Подразделение ООН по развитию сообщило, что бедные страны могут сталкиваться с беспорядками, «глубоким социальным недомоганием», снижением платежеспособности и остановками развития. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перенаправление экспорта из России нефти, газа и угля в Азию из-за введенных санкций вызовет экономической шок на западном рынке. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian. «Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением [для экономики Запада]», — говорится в статье редакции газеты. Отмечается, что Россия является очень важным участником мирового рынка. Также в статье говорится о том, что из-за антироссийских санкций пострадают около 25 африканских стран, которые импортируют более трети своей пшеницы из России или Украины. Подразделение ООН по развитию сообщило, что бедные страны могут сталкиваться с беспорядками, «глубоким социальным недомоганием», снижением платежеспособности и остановками развития. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.