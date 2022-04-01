Сайт для знакомств Badoo прекратил работу в России и Белоруссии

02 апреля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Причины такого решения не называются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сайт для Badoo перестал работать в России и Белоруссии. Об этом сообщается на его главной странице. О решении уйти из России и Белоруссии компания Bumble Inc, которой принадлежит Badoo, объявила еще 8 марта. «К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения», — сообщается на официальном сайте. При этом причины такого решения не называются. Представители компании также решили удалить приложение из App Store и Google Play в обеих странах. Ранее в России был заблокирован Instagram (деятельность запрещена в РФ). Затем соцсеть внесли в список запрещенных сайтов. В Генпрокуратуре РФ обвинили компанию Meta (деятельность запрещена в РФ), которая владеет Instagram (деятельность запрещена в РФ), в экстремизме. Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных. Кроме того, Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сайт для Badoo перестал работать в России и Белоруссии. Об этом сообщается на его главной странице. О решении уйти из России и Белоруссии компания Bumble Inc, которой принадлежит Badoo, объявила еще 8 марта. «К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения», — сообщается на официальном сайте. При этом причины такого решения не называются. Представители компании также решили удалить приложение из App Store и Google Play в обеих странах. Ранее в России был заблокирован Instagram (деятельность запрещена в РФ). Затем соцсеть внесли в список запрещенных сайтов. В Генпрокуратуре РФ обвинили компанию Meta (деятельность запрещена в РФ), которая владеет Instagram (деятельность запрещена в РФ), в экстремизме. Причиной стало разрешение публикации в соцсети призывов к насилию в отношении российских военных. Кроме того, Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре.