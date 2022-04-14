В Киеве футболиста выгнали из клуба за его связь с ЛНР

14 апреля 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Киевский «Динамо» расторг контракт с игроком молодежного состава Артуром Уваровым Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым из-за того, что его отец Максим Уваров занимает госдолжность в Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Сегодня утром стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой „ЛНР“ Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы „комитета народного совета“ так называемой „ЛНР“ по вопросам государственной безопасности и обороны. Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в заявлении киевского «Динамо». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Киевский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым из-за того, что его отец Максим Уваров занимает госдолжность в Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Сегодня утром стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой „ЛНР“ Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы „комитета народного совета“ так называемой „ЛНР“ по вопросам государственной безопасности и обороны. Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в заявлении киевского «Динамо». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.