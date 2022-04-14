В Киеве футболиста выгнали из клуба за его связь с ЛНР

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, футбольный матч, мяч, футбол, футбольное поле, спорт, футболист, футбольный мяч, кроссовки
Киевский «Динамо» расторг контракт с игроком молодежного состава Артуром Уваровым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым из-за того, что его отец Максим Уваров занимает госдолжность в Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Сегодня утром стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой „ЛНР“ Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы „комитета народного совета“ так называемой „ЛНР“ по вопросам государственной безопасности и обороны. Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в заявлении киевского «Динамо».

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.

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Киевский футбольный клуб «Динамо» расторг контракт с футболистом юношеской команды Артуром Уваровым из-за того, что его отец Максим Уваров занимает госдолжность в Луганской народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Сегодня утром стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой „ЛНР“ Уварова Максима Анатольевича — заместителя главы „комитета народного совета“ так называемой „ЛНР“ по вопросам государственной безопасности и обороны. Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в заявлении киевского «Динамо». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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