Минобороны РФ: из Мариуполя эвакуировали 145 тысяч человек

22 апреля 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Из Мариуполя эвакуировали 143631 мирного жителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе штурма Мариуполя из города удалось эвакуировать более 145 тысяч человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что началом гуманитарной паузе будут считать появление белого флага над «Азовсталью». «Из Мариуполя удалось эвакуировать 143631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Статистика по числу эвакуированных показывает безосновательность обвинений в адрес России о создании препятствий выходу мирных жителей», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации граждан с «Азовстали». Началом гуманитарной паузы будет поднятие украинскими формированиями белых флагов, заявили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В ходе штурма Мариуполя из города удалось эвакуировать более 145 тысяч человек. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что началом гуманитарной паузе будут считать появление белого флага над «Азовсталью». «Из Мариуполя удалось эвакуировать 143631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Статистика по числу эвакуированных показывает безосновательность обвинений в адрес России о создании препятствий выходу мирных жителей», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины для эвакуации граждан с «Азовстали». Началом гуманитарной паузы будет поднятие украинскими формированиями белых флагов, заявили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.