Дания отказалась платить за российский газ в рублях

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Дания отказалась от ультиматума РФ по газу Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась покупать у России газ за рубли. Об этом сообщил гендиректор компании Мадс Ниппер.

«Мы не собираемся открывать рублевый счет в России. Мы не хотим выполнять требования [президента России] Путина и „Газпрома“ платить в рублях», — цитирует Reuters заявление Ниппера.

РФ обязала недружественные страны покупать газ за рубли, указ подписал президент РФ Владимир Путин. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, в их числе Дания, пишет RT.

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Ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась покупать у России газ за рубли. Об этом сообщил гендиректор компании Мадс Ниппер. «Мы не собираемся открывать рублевый счет в России. Мы не хотим выполнять требования [президента России] Путина и „Газпрома“ платить в рублях», — цитирует Reuters заявление Ниппера. РФ обязала недружественные страны покупать газ за рубли, указ подписал президент РФ Владимир Путин. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, в их числе Дания, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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