Дания отказалась платить за российский газ в рублях

29 апреля 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Дания отказалась от ультиматума РФ по газу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась покупать у России газ за рубли. Об этом сообщил гендиректор компании Мадс Ниппер. «Мы не собираемся открывать рублевый счет в России. Мы не хотим выполнять требования [президента России] Путина и „Газпрома“ платить в рублях», — цитирует Reuters заявление Ниппера. РФ обязала недружественные страны покупать газ за рубли, указ подписал президент РФ Владимир Путин. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, в их числе Дания, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted отказалась покупать у России газ за рубли. Об этом сообщил гендиректор компании Мадс Ниппер. «Мы не собираемся открывать рублевый счет в России. Мы не хотим выполнять требования [президента России] Путина и „Газпрома“ платить в рублях», — цитирует Reuters заявление Ниппера. РФ обязала недружественные страны покупать газ за рубли, указ подписал президент РФ Владимир Путин. В списке Британия, Канада, США, Украина и государства Евросоюза. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу, в их числе Дания, пишет RT.