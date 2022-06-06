Медведев разнес новый пакет антироссийских санкций. «Европейские имбецилы»

06 июня 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

По словам Дмитрия Медведева, новые санкции бесполезны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Принятый Еврокомиссией шестой пакет антироссийских санкций бесполезен, так как в первую очередь он ударяет по экономике стран ЕС и по самим европейцам. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению зампреда Совбеза РФ, такие санкции Евросоюза как поэтапное нефтяное эмбарго, отключение российских банков от SWIFT и ограничения в отношении Национального расчетного депозитария в РФ хоть и по предположению Запада призваны «порвать экономику России в клочья», но на деле приведут лишь к пожару мировой революции. Так как из-за тех же нефтяных ограничений в Европе уже начались массовые забастовки, а за санкциями против расчетного депозитария последует не дефолт РФ, а лишь серьезный удар по инвестиционной сфере. «Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — подытожил Медведев. После начала вынужденной спецоперации на Украине страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции. Однако эти ограничения наносят удар по самим недружественным государствам, которые вводят их, отмечали российские власти. О том, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций, стало известно в начале июня. Одним из пунктов является частичное нефтяное эмбарго, направленное против российской экономики, а также новые ограничения банковской сферы, в частности, в отношении Сбербанка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Принятый Еврокомиссией шестой пакет антироссийских санкций бесполезен, так как в первую очередь он ударяет по экономике стран ЕС и по самим европейцам. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению зампреда Совбеза РФ, такие санкции Евросоюза как поэтапное нефтяное эмбарго, отключение российских банков от SWIFT и ограничения в отношении Национального расчетного депозитария в РФ хоть и по предположению Запада призваны «порвать экономику России в клочья», но на деле приведут лишь к пожару мировой революции. Так как из-за тех же нефтяных ограничений в Европе уже начались массовые забастовки, а за санкциями против расчетного депозитария последует не дефолт РФ, а лишь серьезный удар по инвестиционной сфере. «Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — подытожил Медведев. После начала вынужденной спецоперации на Украине страны Запада ввели против России жесткие экономические санкции. Однако эти ограничения наносят удар по самим недружественным государствам, которые вводят их, отмечали российские власти. О том, что послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций, стало известно в начале июня. Одним из пунктов является частичное нефтяное эмбарго, направленное против российской экономики, а также новые ограничения банковской сферы, в частности, в отношении Сбербанка