Экс-участник «Уральских пельменей» не оценил шутки Кадырова 09 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 + Дмитрий Брекоткин прокомментировал юмористические ролики Рамзана Кадырова про президента Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актер и экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин прокомментировал видеоролики с пародиями на президента Украины Владимира Зеленского от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Ему такой юмор оказался не по душе. «Мне лично не нравится такой юмор. Это не юмор даже, это конъюнктура», — прокомментировал юморист «Ридусу». В отличие от Брекоткина, многие другие артисты, например Руслан Белый, Ольга Картункова, Сергей Бурунов отказались обсуждать с журналистами творчество руководителя Чечни. Рамзан Кадыров снимает пародийные видео на президента Украины Владимира Зеленского. В последнем таком ролике Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Актер и экс-участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин прокомментировал видеоролики с пародиями на президента Украины Владимира Зеленского от главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Ему такой юмор оказался не по душе. «Мне лично не нравится такой юмор. Это не юмор даже, это конъюнктура», — прокомментировал юморист «Ридусу». В отличие от Брекоткина, многие другие артисты, например Руслан Белый, Ольга Картункова, Сергей Бурунов отказались обсуждать с журналистами творчество руководителя Чечни. Рамзан Кадыров снимает пародийные видео на президента Украины Владимира Зеленского. В последнем таком ролике Зеленский подписывает документ о капитуляции своей страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям