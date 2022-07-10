Морпехов ВСУ обучали по инструкциям для чеченских террористов

11 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ноутбуке морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов. Об этом пишет РИА «Новости». «Наличие такой подробной инструкции свидетельствует о том, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям и операциям против российских войск. Украинским военным предлагалось в полной мере использовать для этого опыт, накопленный международными террористами на Северном Кавказе», — передает агентство. Сообщается, что первая часть инструкции называется «Действия в горах и в лесу» и рассказывает об организации засад на врага и минировании местности. Вторая часть — «Действия в населенном пункте» — посвящена боям в городских условиях в случае раскрытия террористической ячейки властями. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Американский журналист Джордж Элайсон сравнивал зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В ноутбуке морпеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов. Об этом пишет РИА «Новости». «Наличие такой подробной инструкции свидетельствует о том, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям и операциям против российских войск. Украинским военным предлагалось в полной мере использовать для этого опыт, накопленный международными террористами на Северном Кавказе», — передает агентство. Сообщается, что первая часть инструкции называется «Действия в горах и в лесу» и рассказывает об организации засад на врага и минировании местности. Вторая часть — «Действия в населенном пункте» — посвящена боям в городских условиях в случае раскрытия террористической ячейки властями. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он отметил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. После этого стало появляться все больше свидетельств того, что украинские националисты убивают мирных жителей, нанося удары как по отдельным гражданам, так и по общественным объектам. Американский журналист Джордж Элайсон сравнивал зверства украинских националистов с действиями террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).