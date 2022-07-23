В Сочи из-за ливня потоком воды унесло автомобили. Видео

24 июля 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Река в Сочи разлилась до критических отметок, потоки воды уносят машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. В Центральном и Хостинском районах города потоки воды снесли десятки машин. На место прибыли глава района и спасатели, сообщает пресс-служба администрации города. «В Сочи, как и предупреждали синоптики, вечером усилились дожди. Основной удар в настоящее время приняли Центральный и Хостинский район. На отдельных объектах вода зашла на придомовые территории. На реке Бзугу среагировал датчик — вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели», — приводит ТАСС сообщение городской администрации. Telegram-каналы публикуют кадры с потоками воды, уносящими машины и мусорные баки. Сообщается, что из-за наводнения на дорогах образовались пробки. Ранее около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147, передает RT. Синоптики прогнозируют усиление осадков в регионе. Есть угроза возникновения смерча, передает MK . Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Уровень воды в реке Бзугу в Сочи достиг неблагоприятной отметки. В Центральном и Хостинском районах города потоки воды снесли десятки машин. На место прибыли глава района и спасатели, сообщает пресс-служба администрации города. «В Сочи, как и предупреждали синоптики, вечером усилились дожди. Основной удар в настоящее время приняли Центральный и Хостинский район. На отдельных объектах вода зашла на придомовые территории. На реке Бзугу среагировал датчик — вода достигла неблагоприятной отметки. На место прибыли глава района и спасатели», — приводит ТАСС сообщение городской администрации. Telegram-каналы публикуют кадры с потоками воды, уносящими машины и мусорные баки. Сообщается, что из-за наводнения на дорогах образовались пробки. Ранее около 90 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, подтоплены два подъезда жилых домов, а также два участка федеральной автодороги А-147, передает RT. Синоптики прогнозируют усиление осадков в регионе. Есть угроза возникновения смерча, передает MK.