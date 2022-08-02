США призвали к ответу РФ из-за американских заключенных

03 августа 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

США призывают Россию принять предложение об обмене заключенными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков США искренне сделали России предложение об обмене заключенными, Вашингтон настаивает на том, чтобы русские приняли положительное решение по этому вопросу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы сделали серьезное предложение <…> и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме, транслируемом на YouTube. Однако американский дипломат отказался раскрыть детали договора. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее домой. Вашингтон предложил обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них — американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.

США искренне сделали России предложение об обмене заключенными, Вашингтон настаивает на том, чтобы русские приняли положительное решение по этому вопросу. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Мы сделали серьезное предложение <…> и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», — сказал Кирби в ходе брифинга в Белом доме, транслируемом на YouTube. Однако американский дипломат отказался раскрыть детали договора. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что обмен заключенными между Россией и США, в число которых может войти экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, обсуждался на президентском уровне. Спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в Химкинский городской суд после того, как нашли в ее багаже запрещенное к провозу гашишное масло. Политики США вступились за спортсменку и попросили отпустить ее домой. Вашингтон предложил обменять баскетболистку на осужденных, содержащихся в США. Среди них — американец-шпион Пол Уилон и предприниматель Виктор Бут.