Пасечник: Киев затопил шахты на территориях ЛНР

10 августа 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев затопил почти все шахты, которые действовали до 2014 года на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали [до 2014 года] — „Золотое“, „Горское“ — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причем затоплены они уже выше точки невозврата», — рассказал Пасечник иностранным журналистами, передает РИА «Новости». Он отметил, что запустить эти шахты, вероятнее всего, не представляется возможным. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая Леонид Пасечник сообщил об освобождении 95% территории ЛНР.

Киев затопил почти все шахты, которые действовали до 2014 года на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали [до 2014 года] — „Золотое“, „Горское“ — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены. Причем затоплены они уже выше точки невозврата», — рассказал Пасечник иностранным журналистами, передает РИА «Новости». Он отметил, что запустить эти шахты, вероятнее всего, не представляется возможным. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 31 мая Леонид Пасечник сообщил об освобождении 95% территории ЛНР.