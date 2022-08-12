Центробанк РФ: санкции против России сохранятся до 2025 года

12 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В ЦБ РФ считают, что антироссийские санкции сохранятся до 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк РФ предполагает, что санкции против России сохранятся до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Банк России опубликовал на своем сайте проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Судя по данному документу, предполагается, что санкции против РФ сохранятся как минимум до конца 2025 года. «Введенные в отношении российской экономики санкции в основном сохранятся на всем прогнозном горизонте. Согласно сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям», — уточняется в проекте. Центробанк предполагает, что к 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%. Данный документ будет также направлен на рассмотрение Государственной Думы. Ранее Центральный банк сократил банковские операции с валютой в РФ. Также он ограничил сделки с ценными бумагами и впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Юристы со своей экспертной точки зрения поддерживают действия ЦБ РФ по операциям с валютой, пишет РАПСИ. Антироссийские санкции были введены в связи с проведением Россией на территории Украины специальной операции. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.

Центробанк РФ предполагает, что санкции против России сохранятся до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Банк России опубликовал на своем сайте проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Судя по данному документу, предполагается, что санкции против РФ сохранятся как минимум до конца 2025 года. «Введенные в отношении российской экономики санкции в основном сохранятся на всем прогнозном горизонте. Согласно сценарию, в 2022 году и в течение большей части 2023 года российская экономика будет сокращаться, подстраиваясь к изменившимся внешним условиям», — уточняется в проекте. Центробанк предполагает, что к 2025 году экономика вернется к потенциальным темпам роста в 1,5—2,5%. Данный документ будет также направлен на рассмотрение Государственной Думы. Ранее Центральный банк сократил банковские операции с валютой в РФ. Также он ограничил сделки с ценными бумагами и впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Юристы со своей экспертной точки зрения поддерживают действия ЦБ РФ по операциям с валютой, пишет РАПСИ. Антироссийские санкции были введены в связи с проведением Россией на территории Украины специальной операции. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима.