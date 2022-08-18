МИД РФ предупредил Запад об ответе из-за ограничений для россиян

18 августа 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Россия введет ответные меры на визовые ограничения для россиян, сообщили в МИД Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не оставит без ответа решение ряда европейских стран ограничить или прекратить выдачу виз гражданам России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «Москва не оставит без ответа инициативы ряда стран Евросоюза ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. О мерах скоро станет известно», — сказал Нечаев в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале ведомства. Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Этому предшествовали призывы официальных лиц Латвии и Литвы отбирать уже выданные визы и виды на жительство у россиян, поддерживающих проведение спецоперации РФ на Украине.

Россия не оставит без ответа решение ряда европейских стран ограничить или прекратить выдачу виз гражданам России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «Москва не оставит без ответа инициативы ряда стран Евросоюза ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. О мерах скоро станет известно», — сказал Нечаев в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале ведомства. Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Этому предшествовали призывы официальных лиц Латвии и Литвы отбирать уже выданные визы и виды на жительство у россиян, поддерживающих проведение спецоперации РФ на Украине.