МИД РФ предупредил Запад об ответе из-за ограничений для россиян

Россия не оставит без ответа решение ряда европейских стран ограничить или прекратить выдачу виз гражданам России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Москва не оставит без ответа инициативы ряда стран Евросоюза ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. О мерах скоро станет известно», — сказал Нечаев в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале ведомства.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Этому предшествовали призывы официальных лиц Латвии и Литвы отбирать уже выданные визы и виды на жительство у россиян, поддерживающих проведение спецоперации РФ на Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»