МИД РФ предупредил Запад об ответе из-за ограничений для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Россия введет ответные меры на визовые ограничения для россиян, сообщили в МИД Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не оставит без ответа решение ряда европейских стран ограничить или прекратить выдачу виз гражданам России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Москва не оставит без ответа инициативы ряда стран Евросоюза ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. О мерах скоро станет известно», — сказал Нечаев в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале ведомства.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Этому предшествовали призывы официальных лиц Латвии и Литвы отбирать уже выданные визы и виды на жительство у россиян, поддерживающих проведение спецоперации РФ на Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Россия не оставит без ответа решение ряда европейских стран ограничить или прекратить выдачу виз гражданам России. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. «Москва не оставит без ответа инициативы ряда стран Евросоюза ограничить или прекратить выдачу виз россиянам. О мерах скоро станет известно», — сказал Нечаев в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале ведомства. Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность введения запрета на выдачу виз россиянам. Этому предшествовали призывы официальных лиц Латвии и Литвы отбирать уже выданные визы и виды на жительство у россиян, поддерживающих проведение спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...