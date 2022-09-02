Пушков ответил Шольцу на слова о санкциях Запада, удививших Россию

Сенатор Пушков: последствия антироссийских санкций удивили Запад

03 сентября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Более всего удивлены результатам санкций на самом Западе, заявил Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны удивились тому, что санкции против России оказали негативное влияние на их собственную экономику. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ограничительные меры, введенные Западом, удивили Россию. «Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. Да, западные санкции создают нам трудности — и финансовые, и транспортные, и технологические, но, как выяснилось к немалому удивлению Запада, другие, но не меньшие трудности они создают для самих западных стран. Полагаю, там еще не до конца осознали их долгосрочные последствия», — заявил сенатор в своем telegram-канале. Пушков также добавил, что эти трудности станут особенно ощутимыми очень скоро, как только Россия откажется от поставок нефти странам, которые попытаются ввести «потолок» на цену российской нефти. «Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами», — заключил сенатор РФ. Западные страны начали активно вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент западные страны наложили на Россию более десяти тысяч санкций. Таким образом, Россия стала лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны удивились тому, что санкции против России оказали негативное влияние на их собственную экономику. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ограничительные меры, введенные Западом, удивили Россию. «Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. Да, западные санкции создают нам трудности — и финансовые, и транспортные, и технологические, но, как выяснилось к немалому удивлению Запада, другие, но не меньшие трудности они создают для самих западных стран. Полагаю, там еще не до конца осознали их долгосрочные последствия», — заявил сенатор в своем telegram-канале. Пушков также добавил, что эти трудности станут особенно ощутимыми очень скоро, как только Россия откажется от поставок нефти странам, которые попытаются ввести «потолок» на цену российской нефти. «Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут ее жертвами», — заключил сенатор РФ. Западные страны начали активно вводить санкции в отношении России после начала ей спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал главными ее целями освобождение и защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент западные страны наложили на Россию более десяти тысяч санкций. Таким образом, Россия стала лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.