У Турции возник новый интерес на Украине после предупреждения РФ

18 августа 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

Турция хочет получить технологии танкового двигателя у Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новым интересом Турции на Украине может стать сотрудничество по танкам, заявил источник в турецких дипломатических кругах. Турция и Украина собирались обсуждать строительство завода по производству беспилотников «Байрактар» на Украине, но в Кремле предупредили, что это добавит страданий украинцам. Источник отметил, что сейчас неправильный момент для обсуждения строительства завода по производству беспилотников «Байрактар» на Украине. «Анкара явно не хотела бы построить что-то, что стало бы военной целью для России. Скорее всего, лидеры решат сместить фокус со строительства завода на сотрудничество в области танков: Турция хочет заполучить у Украины технологии танкового двигателя», — сказал источник в турецких дипломатических кругах в интервью «Известиям». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа поедет на Украину и встретится там с украинским лидером Владимиром Зеленским. В переговорах будет участвовать генсек ООН Антониу Гуттериш. Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что турецкая компания Baykar Makina планирует собирать беспилотники Bayraktar на Украине. Решение утвердили с правительством Украины, заявлял он. в Кремле предупредили, что завод по производству «Байрактаров» продлит страдания украинцев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой объект попадает под тему демилитаризации. Ранее беспилотник Bayraktar TB2, сбитый российскими ПВО, показали на форуме «Армия-2022», передает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса и демилитаризации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым интересом Турции на Украине может стать сотрудничество по танкам, заявил источник в турецких дипломатических кругах. Турция и Украина собирались обсуждать строительство завода по производству беспилотников «Байрактар» на Украине, но в Кремле предупредили, что это добавит страданий украинцам. Источник отметил, что сейчас неправильный момент для обсуждения строительства завода по производству беспилотников «Байрактар» на Украине. «Анкара явно не хотела бы построить что-то, что стало бы военной целью для России. Скорее всего, лидеры решат сместить фокус со строительства завода на сотрудничество в области танков: Турция хочет заполучить у Украины технологии танкового двигателя», — сказал источник в турецких дипломатических кругах в интервью «Известиям». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 августа поедет на Украину и встретится там с украинским лидером Владимиром Зеленским. В переговорах будет участвовать генсек ООН Антониу Гуттериш. Посол Украины в Турции Василий Боднар сказал, что турецкая компания Baykar Makina планирует собирать беспилотники Bayraktar на Украине. Решение утвердили с правительством Украины, заявлял он. в Кремле предупредили, что завод по производству «Байрактаров» продлит страдания украинцев. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой объект попадает под тему демилитаризации. Ранее беспилотник Bayraktar TB2, сбитый российскими ПВО, показали на форуме «Армия-2022», передает «Федеральное агентство новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля для помощи жителям Донбасса и демилитаризации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин.