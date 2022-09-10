В Мелитополе открылась фотовыставка военкора URA.RU

Выставка в Мелитополе посвящена жизни в Запорожской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе открылась фотовыставка военного корреспондента URA.RU Сергея Венявского «Запорожье: путь к миру». Об этом сообщает корреспондент URA.RU Сергей Саблин с места событий. Выставка посвящена последним месяцам жизни в Запорожской области и пути региона к миру. Это первая в истории СВО фотовыставка российского фотожурналиста на освобожденной территории Украины.

«Главное в работе фотографа в условиях боевых действий — это соблюдать некую этику в своих снимках. Любой конфликт для человека — трагедия, а наша работа показать эту трагедию, проникнуть вглубь события и показать все происходящее максимально честно. Но любая военная и послевоенная фотография должна быть одновременно и острой и тактичной. Только так мы сможем донести всю правду о конфликте и его последствиях» — рассказал Венявский.

Выставку посетили представители ВГА Мелитополя и руководство Мелитопольского государственного университета. Они пообещали включить посещение выставки в план культурных мероприятий университета и предложили открыть еще одну выставку, но уже в стенах учебного заведения.

Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск. В регионе начали выдавать российские паспорта и планируют провести референдум по присоединению к РФ.

Выставка призвана показать реалии жизни региона