Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале.
«Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале. «Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Затем Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.