«Зеленский» передал Кадырову пост президента Украины. Видео

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, который передает ему пост президента

12 сентября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Комик, пародирующий Владимира Зеленского, передал свои полномочия Рамзану Кадырову Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале. «Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Затем Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале. «Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Затем Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.