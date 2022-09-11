11 сентября 2022

«Зеленский» передал Кадырову пост президента Украины. Видео

Кадыров опубликовал пародию на Зеленского, который передает ему пост президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Комик, пародирующий Владимира Зеленского, передал свои полномочия Рамзану Кадырову Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале.

«Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского.

Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Затем Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пародийное видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский передает ему свои полномочия. Видеоролик опубликован в его официальном telegram-канале. «Рамзан Ахматович, ас-саляму алейкум, мир вашему дому! Сегодня Верховная рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат сила! Слава России», — сказал комик, пародирующий Владимира Зеленского. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Затем Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.
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