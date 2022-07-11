Кадыров выложил пародию, как Зеленского берут в полк «Ахмат». «До конца жизни» Видео

11 июля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров опубликовал третью серию пародии на президента Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат». Ролик сняли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга). «Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон „Ахмат“. Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — написал Кадыров в своем telegram-канале. На видео «Зеленский» выступает в качестве мишени. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале новую часть пародийного видео, где якобы президента Украины Владимира Зеленского взяли в батальон «Ахмат». Ролик сняли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров родом из Екатеринбурга). «Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон „Ахмат“. Правда, на особых условиях, зато до конца жизни», — написал Кадыров в своем telegram-канале. На видео «Зеленский» выступает в качестве мишени. Ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик Вована и Лексуса, где Зеленский якобы подписывает документ о капитуляции украинской армии. Позже вышла вторая часть видео. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью освобождение Донбасса.