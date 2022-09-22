Макрон назвал долгом Запада не нападать на Россию

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон заявил, что Запад не воюет с Россией Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Страны Запада не находятся в состоянии войны с Россией и не должны быть в состоянии напасть на нее. Об этом после объявления в России частичной мобилизации заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Наш долг — держать свою линию, то есть помогать Украине защищать свою территорию — никогда не быть в состоянии напасть на Россию, мы не воюем с Россией — но помогаем Украине сопротивляться», — заявил Макрон в интервью BFM TV.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Причинами стали попытки Запада уничтожить Россию.

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Страны Запада не находятся в состоянии войны с Россией и не должны быть в состоянии напасть на нее. Об этом после объявления в России частичной мобилизации заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Наш долг — держать свою линию, то есть помогать Украине защищать свою территорию — никогда не быть в состоянии напасть на Россию, мы не воюем с Россией — но помогаем Украине сопротивляться», — заявил Макрон в интервью BFM TV. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Причинами стали попытки Запада уничтожить Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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