Макрон назвал долгом Запада не нападать на Россию

Эмманюэль Макрон заявил, что Запад не воюет с Россией
новость из сюжетаМобилизация в России
Страны Запада не находятся в состоянии войны с Россией и не должны быть в состоянии напасть на нее. Об этом после объявления в России частичной мобилизации заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Наш долг — держать свою линию, то есть помогать Украине защищать свою территорию — никогда не быть в состоянии напасть на Россию, мы не воюем с Россией — но помогаем Украине сопротивляться», — заявил Макрон в интервью BFM TV.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Причинами стали попытки Запада уничтожить Россию.
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