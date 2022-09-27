Bloomberg назвал поставки Западом тяжелого вооружения Киеву маловероятными

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Как сообщает издание, европейский запасы вооружения истощаются Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Увеличение Западом поставок тяжелого вооружения Киеву маловероятно, так как США занимают осторожную позицию в конфликте России и Украины, а запасы вооружений Европы истощаются. Об этом пишет Bloomberg.

«Резкое увеличение поставок оружия [Украине] или нарушение каких-либо новых табу в отношении их вида маловероятно. США проявляют осторожность, а европейские запасы основных вооружений истощаются», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС.

Издание отмечает, что, например, в случае с Италией, нехватка средств и приближающиеся выборы уже оттеснили помощь Украине в списке первостепенных государственных задач. «Поток военной помощи Украине замедлился с июля, по словам двух человек, непосредственно осведомленных о планах римского правительства», — пишет Bloomberg.

Ранее сенаторы США разработали законопроект, чтобы сэкономить на поставках Киеву. Согласно законопроекту, сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек». Конгресс США также согласовал помощь Украине на 12 миллиардов долларов.

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Увеличение Западом поставок тяжелого вооружения Киеву маловероятно, так как США занимают осторожную позицию в конфликте России и Украины, а запасы вооружений Европы истощаются. Об этом пишет Bloomberg. «Резкое увеличение поставок оружия [Украине] или нарушение каких-либо новых табу в отношении их вида маловероятно. США проявляют осторожность, а европейские запасы основных вооружений истощаются», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС. Издание отмечает, что, например, в случае с Италией, нехватка средств и приближающиеся выборы уже оттеснили помощь Украине в списке первостепенных государственных задач. «Поток военной помощи Украине замедлился с июля, по словам двух человек, непосредственно осведомленных о планах римского правительства», — пишет Bloomberg. Ранее сенаторы США разработали законопроект, чтобы сэкономить на поставках Киеву. Согласно законопроекту, сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек». Конгресс США также согласовал помощь Украине на 12 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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