Bloomberg назвал поставки Западом тяжелого вооружения Киеву маловероятными

27 сентября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Как сообщает издание, европейский запасы вооружения истощаются Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Увеличение Западом поставок тяжелого вооружения Киеву маловероятно, так как США занимают осторожную позицию в конфликте России и Украины, а запасы вооружений Европы истощаются. Об этом пишет Bloomberg. «Резкое увеличение поставок оружия [Украине] или нарушение каких-либо новых табу в отношении их вида маловероятно. США проявляют осторожность, а европейские запасы основных вооружений истощаются», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС. Издание отмечает, что, например, в случае с Италией, нехватка средств и приближающиеся выборы уже оттеснили помощь Украине в списке первостепенных государственных задач. «Поток военной помощи Украине замедлился с июля, по словам двух человек, непосредственно осведомленных о планах римского правительства», — пишет Bloomberg. Ранее сенаторы США разработали законопроект, чтобы сэкономить на поставках Киеву. Согласно законопроекту, сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек». Конгресс США также согласовал помощь Украине на 12 миллиардов долларов.

Увеличение Западом поставок тяжелого вооружения Киеву маловероятно, так как США занимают осторожную позицию в конфликте России и Украины, а запасы вооружений Европы истощаются. Об этом пишет Bloomberg. «Резкое увеличение поставок оружия [Украине] или нарушение каких-либо новых табу в отношении их вида маловероятно. США проявляют осторожность, а европейские запасы основных вооружений истощаются», — сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС. Издание отмечает, что, например, в случае с Италией, нехватка средств и приближающиеся выборы уже оттеснили помощь Украине в списке первостепенных государственных задач. «Поток военной помощи Украине замедлился с июля, по словам двух человек, непосредственно осведомленных о планах римского правительства», — пишет Bloomberg. Ранее сенаторы США разработали законопроект, чтобы сэкономить на поставках Киеву. Согласно законопроекту, сенаторы рассчитывают предоставить Пентагону новые возможности в плане прогнозирования «потребностей производственных цепочек». Конгресс США также согласовал помощь Украине на 12 миллиардов долларов.