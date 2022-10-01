Возгорание самолета произошло при посадке
На аэродроме Бельбек в Севастополе при посадке загорелся самолет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что причиной возгорания стал частичный подрыв боекомплекта. Он также добавил, что сейчас на месте работают пожарные, и попросил сохранять спокойствие.
Обновлено в 20:42: «Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — обновил информацию по ситуации на аэродроме Развожаев.
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