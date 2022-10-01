На аэродроме в Севастополе загорелся самолет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Возгорание самолета произошло при посадке Фото:

На аэродроме Бельбек в Севастополе при посадке загорелся самолет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что причиной возгорания стал частичный подрыв боекомплекта. Он также добавил, что сейчас на месте работают пожарные, и попросил сохранять спокойствие.

Обновлено в 20:42: «Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — обновил информацию по ситуации на аэродроме Развожаев.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

На аэродроме Бельбек в Севастополе при посадке загорелся самолет. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор Севастополя сообщил, что причиной возгорания стал частичный подрыв боекомплекта. Он также добавил, что сейчас на месте работают пожарные, и попросил сохранять спокойствие. Обновлено в 20:42: «Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — обновил информацию по ситуации на аэродроме Развожаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...