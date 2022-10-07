В Госдуме предложили расширить список россиян, имеющих право на отсрочку от мобилизации

07 октября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

В России могут появиться новые категории граждан подпадающих под отсрочку от призыва на военную службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России предложили внести поправки в закон о мобилизации. ЛДПР предложила поправки, которые должны затронуть информацию о тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщается в telegram-канале партии. «Новые категории, которым планируется предоставлять отсрочку: рядовые и сержанты старше 35 лет, младшие офицеры старше 50 лет, старшие офицеры старше 55 лет, отцы троих детей до 16 лет, отцы-одиночки с ребенком до 16 лет, отцы детей-инвалидов и люди, являющиеся единственными детьми для одиноких родителей», — говорится в сообщении партии. Помимо этого, отсрочку могут получить сыновья и родные братья, погибших во время несения военной службы, и студенты очной и очно-заочной формы обучения в аккредитованных учебных заведениях. Также планируется закрепить в законе, что частичной мобилизации подвержены только те, кто отслужил и отправлен в запас. Среди прочего, закреплению в законе подлежит понятие «частичная мобилизация», что позволит военкоматам перестать работать в точно таком же режиме, как и при всеобщей мобилизации. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва по частичной мобилизации, передавал RT.

В России предложили внести поправки в закон о мобилизации. ЛДПР предложила поправки, которые должны затронуть информацию о тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщается в telegram-канале партии. «Новые категории, которым планируется предоставлять отсрочку: рядовые и сержанты старше 35 лет, младшие офицеры старше 50 лет, старшие офицеры старше 55 лет, отцы троих детей до 16 лет, отцы-одиночки с ребенком до 16 лет, отцы детей-инвалидов и люди, являющиеся единственными детьми для одиноких родителей», — говорится в сообщении партии. Помимо этого, отсрочку могут получить сыновья и родные братья, погибших во время несения военной службы, и студенты очной и очно-заочной формы обучения в аккредитованных учебных заведениях. Также планируется закрепить в законе, что частичной мобилизации подвержены только те, кто отслужил и отправлен в запас. Среди прочего, закреплению в законе подлежит понятие «частичная мобилизация», что позволит военкоматам перестать работать в точно таком же режиме, как и при всеобщей мобилизации. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от призыва по частичной мобилизации, передавал RT.