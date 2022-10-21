21 октября 2022

В МИД Венгрии поставили на место еврокомиссара, заговорившего о «поражении России»

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
По мнению госсекретаря МИД Венгрии, позиция еврокомиссара об украинском конфликте только поддерживает его Фото:
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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасной и неприемлемой позицию высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России. Об этом Менцер написал в Facebook (соцсеть запрещена в России и признана экстремистской).

«Думаю, это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с военным событием, которое не известно когда произойдет, если вообще произойдет», — написал Менцер в соцсети. Он также добавил, что подобная позиция Брюсселя только поддерживает конфликт, продлевая его и связанные с ним страдания. По мнению Менцера, такая позиция очень опасна и неприемлема. Венгрия, отметил госсекретарь, призывает к «немедленному миру», а не к «длительному конфликту». «Мир требует немедленного прекращения огня и диалога!», — заключил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.

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Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасной и неприемлемой позицию высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России. Об этом Менцер написал в Facebook (соцсеть запрещена в России и признана экстремистской). «Думаю, это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с военным событием, которое не известно когда произойдет, если вообще произойдет», — написал Менцер в соцсети. Он также добавил, что подобная позиция Брюсселя только поддерживает конфликт, продлевая его и связанные с ним страдания. По мнению Менцера, такая позиция очень опасна и неприемлема. Венгрия, отметил госсекретарь, призывает к «немедленному миру», а не к «длительному конфликту». «Мир требует немедленного прекращения огня и диалога!», — заключил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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