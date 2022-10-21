В МИД Венгрии поставили на место еврокомиссара, заговорившего о «поражении России»

22 октября 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

По мнению госсекретаря МИД Венгрии, позиция еврокомиссара об украинском конфликте только поддерживает его Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасной и неприемлемой позицию высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России. Об этом Менцер написал в Facebook (соцсеть запрещена в России и признана экстремистской). «Думаю, это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с военным событием, которое не известно когда произойдет, если вообще произойдет», — написал Менцер в соцсети. Он также добавил, что подобная позиция Брюсселя только поддерживает конфликт, продлевая его и связанные с ним страдания. По мнению Менцера, такая позиция очень опасна и неприемлема. Венгрия, отметил госсекретарь, призывает к «немедленному миру», а не к «длительному конфликту». «Мир требует немедленного прекращения огня и диалога!», — заключил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал опасной и неприемлемой позицию высказывание еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о том, что кризис закончится вместе с «поражением» России. Об этом Менцер написал в Facebook (соцсеть запрещена в России и признана экстремистской). «Думаю, это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с военным событием, которое не известно когда произойдет, если вообще произойдет», — написал Менцер в соцсети. Он также добавил, что подобная позиция Брюсселя только поддерживает конфликт, продлевая его и связанные с ним страдания. По мнению Менцера, такая позиция очень опасна и неприемлема. Венгрия, отметил госсекретарь, призывает к «немедленному миру», а не к «длительному конфликту». «Мир требует немедленного прекращения огня и диалога!», — заключил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям.