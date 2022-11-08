Захарова: Россия продолжает переговоры с США

Москва остается открытой к взаимовыгодным диалогам, заявила Мария Захарова
Россия продолжают точечные контакты с США в тех сферах, где это наиболее необходимо. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«У нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live». При этом Москва открыта к любым взаимовыгодным и представляющим обоюдный интерес диалогам, добавила представитель МИД.
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