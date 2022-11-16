Медведев ответил на «истерику» Киева после взрыва ракет в Польше

Медведев задался вопросом о последствиях попадания ракет ВСУ в Капитолий

17 ноября 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Медведев задался вопросом, что было бы, если бы украинская ракеты попала в Капитолий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об инциденте с попаданием ракет в Польше, и задался вопросом о попадании украинских ракет в Капитолий. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога (с укр. — „победа“ и „предательство, измена“ — прим. URA.RU)?» — написал Медведев. Он обозначил пост как «послесловие к истерике киевских вассалов» относительно их ответного удара по Польше. В деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши 15 ноября упали две ракеты. Погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Украины Владимир Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. Убежденность в точности выводов Варшавы выразила и администрация США.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об инциденте с попаданием ракет в Польше, и задался вопросом о попадании украинских ракет в Капитолий. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если бы украинская зенитная ракета попала прямо в Капитолий — это была бы зрада или перемога (с укр. — „победа“ и „предательство, измена“ — прим. URA.RU)?» — написал Медведев. Он обозначил пост как «послесловие к истерике киевских вассалов» относительно их ответного удара по Польше. В деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши 15 ноября упали две ракеты. Погибли два человека. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши в сторону России провокацией с целью эскалации обстановки. Президент Украины Владимир Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. Убежденность в точности выводов Варшавы выразила и администрация США.