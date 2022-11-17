Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing сбили из ЗРК «Бук»

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, самолет, боинг-777-200
Самолет сбили из ЗРК «Бук», заявили в Гаагском суде Фото:
новость из сюжета
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из-под поселка Первомайское. Об этом сообщил судья Гаагского суда.

«Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК „Бук“, запущенным со стороны Первомайского», — заявил судья. Он отметил, что речь в деле идет об немеждународном конфликте на Украине.

Авиалайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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Малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из-под поселка Первомайское. Об этом сообщил судья Гаагского суда. «Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК „Бук“, запущенным со стороны Первомайского», — заявил судья. Он отметил, что речь в деле идет об немеждународном конфликте на Украине. Авиалайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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