Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing сбили из ЗРК «Бук»

17 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Самолет сбили из ЗРК «Бук», заявили в Гаагском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из-под поселка Первомайское. Об этом сообщил судья Гаагского суда. «Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК „Бук“, запущенным со стороны Первомайского», — заявил судья. Он отметил, что речь в деле идет об немеждународном конфликте на Украине. Авиалайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из-под поселка Первомайское. Об этом сообщил судья Гаагского суда. «Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК „Бук“, запущенным со стороны Первомайского», — заявил судья. Он отметил, что речь в деле идет об немеждународном конфликте на Украине. Авиалайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.