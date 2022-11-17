Суд в Гааге признал, что малайзийский Boeing сбили из ЗРК «Бук»

Самолет сбили из ЗРК «Бук», заявили в Гаагском суде
новость из сюжетаАвиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
Малайзийский Boeing был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из-под поселка Первомайское. Об этом сообщил судья Гаагского суда.
«Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК „Бук“, запущенным со стороны Первомайского», — заявил судья. Он отметил, что речь в деле идет об немеждународном конфликте на Украине.
Авиалайнер Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров и членов экипажа на борту погибли. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
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