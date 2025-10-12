ВСУ атаковали Крым

МО РФ: пять украинских беспилотников нейтрализованы над Крымом
БПЛА атаковали Крым
БПЛА атаковали Крым
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над воздушным пространством Республики Крым нейтрализованы пять беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что уничтожение воздушных целей было осуществлено расчетами дежурных средств противовоздушной обороны.

Уточняется, что все перехваченные беспилотники были украинского производства и относились к классу аппаратов самолетного типа. Инцидент произошел в воскресенье, 12 октября.

