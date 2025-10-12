ВСУ атаковали Крым

БПЛА атаковали Крым
Над воздушным пространством Республики Крым нейтрализованы пять беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что уничтожение воздушных целей было осуществлено расчетами дежурных средств противовоздушной обороны.
Уточняется, что все перехваченные беспилотники были украинского производства и относились к классу аппаратов самолетного типа. Инцидент произошел в воскресенье, 12 октября.
