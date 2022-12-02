МИД РФ выдвинул требования Франции из-за трибунала над Россией 02 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 + Дипломаты Франции внимательно относились к проблеме защиты прав человека, сообщают МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Франция должна внимательно относится к проблеме защиты прав человека и не делить людей на категории. Такое требование опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) России. «Дипломаты Франции должны внимательно относиться к проблеме защиты прав человека. Еще они не должны делить людей на категории „правильных“ и „неправильных“, „своих“ и „не своих“», — говорится на официальном сайте МИД РФ. На сайте отмечается, что из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку преступлений украинских националистов. А также для посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий. Ранее представитель французского МИД во время брифинга сообщил, что европейские страны совместно с Францией и Украиной начали работу по созданию трибунала против РФ. Франция должна внимательно относится к проблеме защиты прав человека и не делить людей на категории. Такое требование опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) России. «Дипломаты Франции должны внимательно относиться к проблеме защиты прав человека. Еще они не должны делить людей на категории „правильных“ и „неправильных“, „своих“ и „не своих“», — говорится на официальном сайте МИД РФ. На сайте отмечается, что из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку преступлений украинских националистов. А также для посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий. Ранее представитель французского МИД во время брифинга сообщил, что европейские страны совместно с Францией и Украиной начали работу по созданию трибунала против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям