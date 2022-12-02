МИД РФ выдвинул требования Франции из-за трибунала над Россией

Франция должна внимательно относится к проблеме защиты прав человека и не делить людей на категории. Такое требование опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) России.
«Дипломаты Франции должны внимательно относиться к проблеме защиты прав человека. Еще они не должны делить людей на категории „правильных“ и „неправильных“, „своих“ и „не своих“», — говорится на официальном сайте МИД РФ.
На сайте отмечается, что из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку преступлений украинских националистов. А также для посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий. Ранее представитель французского МИД во время брифинга сообщил, что европейские страны совместно с Францией и Украиной начали работу по созданию трибунала против РФ.
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Франция должна внимательно относится к проблеме защиты прав человека и не делить людей на категории. Такое требование опубликовало Министерство иностранных дел (МИД) России. «Дипломаты Франции должны внимательно относиться к проблеме защиты прав человека. Еще они не должны делить людей на категории „правильных“ и „неправильных“, „своих“ и „не своих“», — говорится на официальном сайте МИД РФ. На сайте отмечается, что из многочисленных бригад юристов и криминалистов, отправляемых Францией на Украину, следовало бы выделить хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку преступлений украинских националистов. А также для посещения обстреливаемых ВСУ российских территорий. Ранее представитель французского МИД во время брифинга сообщил, что европейские страны совместно с Францией и Украиной начали работу по созданию трибунала против РФ.