Минюст РФ признал «Репортеры без границ» нежелательной организацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Репортеры без границ» признаны нежелательной организацией в России
«Репортеры без границ» признаны нежелательной организацией в России Фото:

Министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста.

«Reporters sans Frontieres (RSF), („Репортеры без границ“), Франция», — значится в перечне, опубликованном на сайте ведомства. В этот перечень внесена также американская организация Group 36 («Группа 36»).

Неделей ранее Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных организаций британскую структуру «Всемирная организация „Международный дом“» и грузинское движение «Анмуд». Как отметили в ведомстве, их деятельность создает угрозу национальной безопасности России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста. «Reporters sans Frontieres (RSF), („Репортеры без границ“), Франция», — значится в перечне, опубликованном на сайте ведомства. В этот перечень внесена также американская организация Group 36 («Группа 36»). Неделей ранее Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных организаций британскую структуру «Всемирная организация „Международный дом“» и грузинское движение «Анмуд». Как отметили в ведомстве, их деятельность создает угрозу национальной безопасности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...