Минюст РФ признал «Репортеры без границ» нежелательной организацией

Министерство юстиции России включило организацию «Репортеры без границ» в перечень иностранных неправительственных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Информация об этом размещена в официальной базе данных Минюста.
«Reporters sans Frontieres (RSF), („Репортеры без границ“), Франция», — значится в перечне, опубликованном на сайте ведомства. В этот перечень внесена также американская организация Group 36 («Группа 36»).
Неделей ранее Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных организаций британскую структуру «Всемирная организация „Международный дом“» и грузинское движение «Анмуд». Как отметили в ведомстве, их деятельность создает угрозу национальной безопасности России.
