Суд заочно осудил украинского тюремщика за пытки пленных

Суд в России приговорил к 13 годам колонии главу следственного изолятора Сум
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яковлева признали виновным в пытках военнопленных
Яковлева признали виновным в пытках военнопленных Фото:

Курский областной суд вынес заочный приговор начальнику следственного изолятора города Сумы Игорю Яковлеву. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, украинский чиновник осужден на 13 лет строгого режима.

«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что наказание назначено по статье о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением. 

Суд установил, что Яковлев, занимая должностное положение, сознательно допускал пытки и унижения в отношении содержавшихся под стражей лиц. В пресс-службе уточнили, что процесс проходил в закрытом режиме, а обвиняемый сейчас объявлен в федеральный и международный розыск.

В приговоре особо подчеркивается, что нарушения совершались при участии сотрудников СБУ и Национальной гвардии Украины. В отношении осужденного уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на случай его задержания на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курский областной суд вынес заочный приговор начальнику следственного изолятора города Сумы Игорю Яковлеву. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, украинский чиновник осужден на 13 лет строгого режима. «Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что наказание назначено по статье о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.  Суд установил, что Яковлев, занимая должностное положение, сознательно допускал пытки и унижения в отношении содержавшихся под стражей лиц. В пресс-службе уточнили, что процесс проходил в закрытом режиме, а обвиняемый сейчас объявлен в федеральный и международный розыск. В приговоре особо подчеркивается, что нарушения совершались при участии сотрудников СБУ и Национальной гвардии Украины. В отношении осужденного уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на случай его задержания на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...