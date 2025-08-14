Суд заочно осудил украинского тюремщика за пытки пленных

Курский областной суд вынес заочный приговор начальнику следственного изолятора города Сумы Игорю Яковлеву. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, украинский чиновник осужден на 13 лет строгого режима.
«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что наказание назначено по статье о жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.
Суд установил, что Яковлев, занимая должностное положение, сознательно допускал пытки и унижения в отношении содержавшихся под стражей лиц. В пресс-службе уточнили, что процесс проходил в закрытом режиме, а обвиняемый сейчас объявлен в федеральный и международный розыск.
В приговоре особо подчеркивается, что нарушения совершались при участии сотрудников СБУ и Национальной гвардии Украины. В отношении осужденного уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на случай его задержания на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.