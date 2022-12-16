Глава Минобрнауки отказался от массового введения специалитета в вузах

17 декабря 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Валерий Фальков считает, что отказ от бакалавриата и магистратуры нецелесообразен Фото: Сергей Русанов © URA.RU Массовый отказ от двухуровневой системы высшего образования с переходом к одному специалитету является нецелесообразным. Такую позицию озвучил министр образования и науки Валерий Фальков «Массовый переход к специалитету с полным отказом от программ бакалавриата с магистратурой представляется нецелесообразным как в национальном, так и в международном контексте. Преимущественно по программам специалитета [образование осуществляется в сферах] — медицина, ОПК, культура, ряд инженерных и сельскохозяйственных направлений», — приводит ТАСС слова Валерия Фалькова. Как утверждает министр, на рынке труда в РФ остаются востребованными выпускники-бакалавры, кроме того подобная система существует и в дружественных России странах. Переход на программы специалитета должен быть постепенным, исходя из запросов работодателей и потребностей рынка, резюмировал он. Ранее Министерство образования и науки готовило поправки в «Закон об образовании», по которому специалитет должен стать преимущественной ступенью образования в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Летом все российские вузы вышли из Болонской системы. Это произошло после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Массовый отказ от двухуровневой системы высшего образования с переходом к одному специалитету является нецелесообразным. Такую позицию озвучил министр образования и науки Валерий Фальков «Массовый переход к специалитету с полным отказом от программ бакалавриата с магистратурой представляется нецелесообразным как в национальном, так и в международном контексте. Преимущественно по программам специалитета [образование осуществляется в сферах] — медицина, ОПК, культура, ряд инженерных и сельскохозяйственных направлений», — приводит ТАСС слова Валерия Фалькова. Как утверждает министр, на рынке труда в РФ остаются востребованными выпускники-бакалавры, кроме того подобная система существует и в дружественных России странах. Переход на программы специалитета должен быть постепенным, исходя из запросов работодателей и потребностей рынка, резюмировал он. Ранее Министерство образования и науки готовило поправки в «Закон об образовании», по которому специалитет должен стать преимущественной ступенью образования в РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Летом все российские вузы вышли из Болонской системы. Это произошло после того, как Болонская группа решила прекратить представительство в РФ и Белоруссии. В России собираются разработать собственную уникальную систему высшего образования, пишет «Царьград».