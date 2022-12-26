Спецслужбы накрыли банду, отправлявшую россиян воевать на Украину против ВС РФ

26 декабря 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сообщество направляло россиян на Украину воевать против России, заявили в СК РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В России задержан организатор и 10 членов террористического сообщества, которое отправляло российских граждан на Украину воевать против российской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России. «Силовики пресекли деятельность сообщества, которое переправляло жителей РФ на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — передает информацию СК РИА Новости. Сообщество действовало на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Помимо Украины граждан РФ также направляли и в Сирию. Задержанными оказались организатор и 10 человек сообщества, еще восемь человек объявлены в розыск.

В России задержан организатор и 10 членов террористического сообщества, которое отправляло российских граждан на Украину воевать против российской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России. «Силовики пресекли деятельность сообщества, которое переправляло жителей РФ на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — передает информацию СК РИА Новости. Сообщество действовало на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Помимо Украины граждан РФ также направляли и в Сирию. Задержанными оказались организатор и 10 человек сообщества, еще восемь человек объявлены в розыск.