Полянский призвал Украину вернуться к дружественным отношениям с Россией

31 декабря 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Полянский призвал Украину к миру с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна вернуться в добрососедские отношения с Россией. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем telegram-канале. «Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам [России] не исходят угрозы», — пишет издание Lenta, ссылаясь на слова Полянского. Он пояснил, что речь идет не только о военных угрозах, но и тех, что касаются нарушения прав россиян и всех, кто говорит на русском языке. Дипломат Полянский, отвечая на вопрос о том, каким видит будущее Украины, заявил, что это зависит только от самих украинцев. «В любом случае, ни разу не слышал, чтобы наши руководители в числе целей спецоперации говорили о незаинтересованности в сохранении Украины», — добавил он. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

Украина должна вернуться в добрососедские отношения с Россией. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем telegram-канале. «Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам [России] не исходят угрозы», — пишет издание Lenta, ссылаясь на слова Полянского. Он пояснил, что речь идет не только о военных угрозах, но и тех, что касаются нарушения прав россиян и всех, кто говорит на русском языке. Дипломат Полянский, отвечая на вопрос о том, каким видит будущее Украины, заявил, что это зависит только от самих украинцев. «В любом случае, ни разу не слышал, чтобы наши руководители в числе целей спецоперации говорили о незаинтересованности в сохранении Украины», — добавил он. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.