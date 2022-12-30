30 декабря 2022

Полянский призвал Украину вернуться к дружественным отношениям с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Дмитрий Полянский призвал Украину к миру с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна вернуться в добрососедские отношения с Россией. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем telegram-канале.

«Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам [России] не исходят угрозы», — пишет издание Lenta, ссылаясь на слова Полянского. Он пояснил, что речь идет не только о военных угрозах, но и тех, что касаются нарушения прав россиян и всех, кто говорит на русском языке.

Дипломат Полянский, отвечая на вопрос о том, каким видит будущее Украины, заявил, что это зависит только от самих украинцев. «В любом случае, ни разу не слышал, чтобы наши руководители в числе целей спецоперации говорили о незаинтересованности в сохранении Украины», — добавил он.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

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Украина должна вернуться в добрососедские отношения с Россией. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудиоконференции в своем telegram-канале. «Украина должна вернуться в состояние нашего дружественного соседа, от которого нам [России] не исходят угрозы», — пишет издание Lenta, ссылаясь на слова Полянского. Он пояснил, что речь идет не только о военных угрозах, но и тех, что касаются нарушения прав россиян и всех, кто говорит на русском языке. Дипломат Полянский, отвечая на вопрос о том, каким видит будущее Украины, заявил, что это зависит только от самих украинцев. «В любом случае, ни разу не слышал, чтобы наши руководители в числе целей спецоперации говорили о незаинтересованности в сохранении Украины», — добавил он. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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