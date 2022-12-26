dikGAZETE: Запад знает, почему Путин на самом деле начал СВО

26 декабря 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Запад понимает причину, по которой Владимир Путин начал СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе знают настоящую причину того, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине, но ее специально не озвучивают. Ведь в таком случае информационная война, начатая США, будет проиграна. Об этом сообщает корреспондент турецкого издания dikGAZETE Фуад Сеферов. «Я заметил, что некоторые западные журналисты, с которыми я познакомился на международном форуме в Стамбуле, с пониманием относятся к позиции России по украинскому кризису», — пишет Сеферов. В качестве доказательства своего вывода он приводит разговор, который состоялся между ним и журналистами из разных стран в Турции. Тогда разговор зашел о конфликте на Украине и причинах его начала. Автор турецкого издания подчеркивает, что перед распадом СССР Запад обещал, что НАТО не будет расширяться к постсоветскому пространству. «Сдержал ли Запад свое обещание? Нет», — подытоживает он. Также Ферес напомнил, что раньше у президента РФ Владимира Путина были хорошие отношения с представителями разных стран. «Я очень хорошо помню эту речь [президента РФ]. Исходя из сказанного, могу заверить, что прекрасно понимаю Россию <…> Я понимаю, и очень хорошо понимаю», — приводит Ферес слова своего немецкого коллеги в ходе разговора. Также автор издания добавил, что потом подобный разговор произошел и между ним и журналистом из Греции: тот также согласился со словами о России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию помогать Украине. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Запад не пытался взять на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса, пишет RT. Также сообщалось, что Россия и Турция ведут переговоры о сотрудничестве по вопросу предотвращения террористических актов, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Западе знают настоящую причину того, почему Россия начала специальную военную операцию на Украине, но ее специально не озвучивают. Ведь в таком случае информационная война, начатая США, будет проиграна. Об этом сообщает корреспондент турецкого издания dikGAZETE Фуад Сеферов. «Я заметил, что некоторые западные журналисты, с которыми я познакомился на международном форуме в Стамбуле, с пониманием относятся к позиции России по украинскому кризису», — пишет Сеферов. В качестве доказательства своего вывода он приводит разговор, который состоялся между ним и журналистами из разных стран в Турции. Тогда разговор зашел о конфликте на Украине и причинах его начала. Автор турецкого издания подчеркивает, что перед распадом СССР Запад обещал, что НАТО не будет расширяться к постсоветскому пространству. «Сдержал ли Запад свое обещание? Нет», — подытоживает он. Также Ферес напомнил, что раньше у президента РФ Владимира Путина были хорошие отношения с представителями разных стран. «Я очень хорошо помню эту речь [президента РФ]. Исходя из сказанного, могу заверить, что прекрасно понимаю Россию <…> Я понимаю, и очень хорошо понимаю», — приводит Ферес слова своего немецкого коллеги в ходе разговора. Также автор издания добавил, что потом подобный разговор произошел и между ним и журналистом из Греции: тот также согласился со словами о России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию помогать Украине. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Запад не пытался взять на себя роль посредника в урегулировании украинского кризиса, пишет RT. Также сообщалось, что Россия и Турция ведут переговоры о сотрудничестве по вопросу предотвращения террористических актов, передает Life.