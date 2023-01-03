03 января 2023

Россиян предупредили о рисках использования смартфона зимой

Аналитик Половников: резкие перепады температур негативно сказываются на работе смартфонов
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт не рекомендует пользоваться смартфоном при температуре ниже минус 20 Фото:

Использование смартфона при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. Об этом предупредил руководитель агентства Content-review Сергей Половников.

«Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, для смартфонов вредны перепады температур, из-за которых на гаджете образуется конденсат. Мороз негативно влияет также на работу батареи смартфона. Половников отметил, что кратковременное использование смартфона на улице вряд ли приведет к его поломке.

Ранее сообщалось о планах разработать в России операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.

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Использование смартфона при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. Об этом предупредил руководитель агентства Content-review Сергей Половников. «Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, для смартфонов вредны перепады температур, из-за которых на гаджете образуется конденсат. Мороз негативно влияет также на работу батареи смартфона. Половников отметил, что кратковременное использование смартфона на улице вряд ли приведет к его поломке. Ранее сообщалось о планах разработать в России операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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