Россиян предупредили о рисках использования смартфона зимой

Использование смартфона при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. Об этом предупредил руководитель агентства Content-review Сергей Половников.
«Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, для смартфонов вредны перепады температур, из-за которых на гаджете образуется конденсат. Мороз негативно влияет также на работу батареи смартфона. Половников отметил, что кратковременное использование смартфона на улице вряд ли приведет к его поломке.
Ранее сообщалось о планах разработать в России операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.
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Использование смартфона при температуре ниже 20 градусов может привести к его поломке. Об этом предупредил руководитель агентства Content-review Сергей Половников. «Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет», — сказал Сергей Половников в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, для смартфонов вредны перепады температур, из-за которых на гаджете образуется конденсат. Мороз негативно влияет также на работу батареи смартфона. Половников отметил, что кратковременное использование смартфона на улице вряд ли приведет к его поломке. Ранее сообщалось о планах разработать в России операционную систему (ОС) на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services.