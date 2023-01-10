Дефицит бюджета РФ в 2022 году превысил 3 трлн рублей

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Министр финансов РФ рассказал о дефиците бюджета Фото:

Дефицит российского бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.

«Расходы бюджета РФ в 2022 году составили свыше 31 трлн рублей. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», — сказал Антон Силуанов. Запись его выступления на заседании правительства транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

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Дефицит российского бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции. «Расходы бюджета РФ в 2022 году составили свыше 31 трлн рублей. Дефицит бюджета РФ по итогам 2022 года составил 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП», — сказал Антон Силуанов. Запись его выступления на заседании правительства транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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